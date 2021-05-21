Дмитрий Нестеров о расширении запрета избираться

Запрет избираться людям, причастным к деятельности экстремистской организации (читай — независимой оппозиционной), распространят на выборы всех уровней. Такую поправку внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права, который в СМИ называют «законом против ФБК*». Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно новым поправкам, в выборах не смогут участвовать даже лица, которые «выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете». Эта поддержка может выражаться в виде «высказываний, предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи».

Примечание следующее: в Думе поправок еще нет, но они есть в ТАСС. Возможно, кроме ТАСС о них узнали и Крашенинников/Клишас,номинальные авторы поправок

Если серьезно, то у наблюдающих за выборами не было сомнений, что такие законы — это не костыль к выборам Госдумы, а очередной шаг многолетнего тренда на полное управление выборами. В условиях, когда избиратели готовы голосовать уже за манекенов, лишь бы не за административных кандидатов, когда протестные настроения обгоняют увеличение подписных фильтров, проблема эффективной административной фильтрации кандидатов на стадии выдвижения встала еще острее. И потребность в новом универсальном инструменте отсева очевидно назревала.

Элегантного решения не нашлось, и вот мы видим очередной законодательный бред. Бред, кричаще противоречащий подписанным Россией международным обязательствам, подразумевающим и свободность выборов. Но кого уже беспокоят международные обязательства...

Предыдущий опыт говорит, что власть не пойдет на попятную и после "критически важных думских выборов". Наоборот, будут дальше залатывать щели/бреши. Общественное осознание того, как данные нормы изменяют электоральный институт, начнет приходить, когда он начнет действовать. И это будет хороший тест на остаточный иммунитет общества. Готово ли оно распрощаться с избирательным институтом или будет отстаивать свои политические права.

Как будут применять закон — достаточно очевидно. Так же, как раньше применяли менее совершенные инструменты фильтрации. Будут снимать всех независимых кандидатов, обладающих хоть какими-то ресурсами и узнаваемостью. Оставлять для симуляции только согласованных, технических (или совсем слабых или фриковатых независимых).

Еще несколько сопутствующих наблюдений.

Силовые элиты получают свои инструменты влияния на избирательный процесс, куда их до 2019 года старательно не допускали, видимо из нежелания разбалансировки интересов и сил внутри Вертикали. То есть их роль в путинской системе еще больше и необратимо увеличивается.

Также данное направление электоральной фильтрации потребует развития и финансирования инструментов контроля информации в сети. Просто так "поиск экстремистов" не повиснет в воздухе и не будет оставлен на волю случая. Рано или поздно надо будет снимать с выборов не только известных и "засвеченных" оппозиционеров, но и пока тихих их сторонников, разных общественников и новых независимых политиков. Несложно предсказать финансирование новых проектов в этом направлении.

Системные партии тоже расстроятся, ибо теряют последний ресурс политического влияния и заработка на электоральных процессах. Теперь держатели системных партий не смогут как раньше расторговывать места в своих списках. Уже в региональной администрации не выложишь на стол козыри возможного выдвижения неудобных администрациям кандидатов. Теперь парламентские и иные льготы, закрепленные за системными партиями, заметно потеряют в цене.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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