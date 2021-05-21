В Томске депутата оштрафовали на 300 тысяч за митинг в поддержку Навального

Суд в Томске оштрафовал на 300 тысяч рублей депутата городской думы Ксению Фадееву из-за акции сторонников Алексея Навального 21 апреля. Как пишет «Медиазона», утром полицейские задержали Фадееву у здания думы, а после вменили ей организацию митинга.

Фадеева, которая ранее возглавляла местный штаб оппозиционера, в день акции писала, что «не только не организовывала, но и не принимала участие» в ней, опасаясь уголовного преследования по «дадинской статье». Несмотря на это, ее с заместителем Андреем Фатеевым, также депутатом городской думы, через несколько часов после этого задержали. Фадееву отпустили, а Фатеева арестовали на 30 суток.

В качестве доказательств по новому протоколу полицейские привели ее договор с типографией от 7 апреля на листовки «Свободу Навальному» без даты акции.