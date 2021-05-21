Любовь Соболь: Как Илон Маск поучаствовал в российской пропаганде

Илон Маск принял участие в российском форуме «Новое знание» и сказал, что сделал это, потому что в России много талантливых людей.

Это чистая правда: в нашей стране много замечательных, талантливых, креативных людей. Но форум «Новое знание» — это не про таланты и креатив россиян, этот форум — инструмент госпиара, госпропаганды, инструмент поддержания мифа, что в современной России, погрязшей в коррупции и вранье, еще возможно развитие науки и технологий. Я уверена, что никакого развития технологий и науки в условиях тотальной коррупции и беззакония произойти не может, а форум — просто красивая обертка и пыль в глаза.

Чтобы понять, что есть форум «Новое знание», достаточно просто посмотреть на список людей, на нем выступающих: Лавров, Песков, Шойгу, доверенное лицо Путина актер Машков. Члены пропутинской партии «Единая Россия», пропагандисты, коррупционеры. При чем здесь наука? При чем здесь новое знание?

Ну или послушать, о чем говорят на этом форуме. Дмитрий _ чиновник с часами за 37 млн рублей _ Песков, Дмитрий _ размазывать печень протестующих по асфальту _ Песков рассказывал, например, как плоха анонимность в интернете.

Кто-то может удивиться: российские антизападники вместе с западными бизнесменами на одной сцене! Удивляться нечему. Это ж они только для российского обывателя, смотрящего телевизор, против Запада, а так совсем не против купить вне Россиюшки и недвижимость, и счёт в банке открыть, и детей перевезти.

Да, пресс-секретарь президента сначала бездоказательно обвиняет Алексея Навального в работе с ЦРУ, а потом приглашает Илона Маска принять участие в форуме. Выходит примерно так: «мы будем паразитировать на мифе, что американцы ненавидят россиян и хотят развалить великую Россию, чтобы облапошить россиян и разворовывать дальше природные богатства страны, но когда нужно — будем использовать всемирно известных бизнесменов в целях государственного пиара и пропаганды». Прямо классика тошнотворного лицемерия.

В России много талантов, но при Путине и Пескове российская наука и технологии обречены. И выступления хоть актера Машкова, хоть Илона Маска на красивой сцене, к сожалению, этого не исправят.

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