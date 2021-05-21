Столкновения полиции Израиля с палестинцами начались на Храмовой горе

Полиция Израиля применила слезоточивый газ и резиновые пули при подавлении беспорядков, которые утроили палестинцы на Храмовой горе. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Полиция Израиля заявила, что на Храмовой горе вспыхнули беспорядки, в ходе которых сотни молодых людей забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Командующий полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман приказал силовикам войти на Храмовую гору и расправиться с бунтовщиками возле полицейского участка, разрешив при этом сторонним лицам покинуть территорию. По сообщениям палестинских СМИ, 15 палестинцев были ранены резиновыми пулями и осколками светошумовых гранат.

Ранее в пятницу десятки тысяч палестинцев собрались на Храмовой горе, чтобы отпраздновать то, что ХАМАС называет победой над Израилем, после того, как в четверг вечером был введен режим прекращения огня после 11 дней боев между Газой и Израилем.