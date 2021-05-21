Причастным к экстремистским организациям запретят избираться на любые должности

Запрет избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, предложено распространить на выборы всех уровней. Поправки об этом внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права таких лиц депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, передает ТАСС. В редакции первого чтения законопроект вводил ограничения только на участие в выборах депутатов Госдумы.

Законопроект внесли в парламент 4 мая. Согласно идее, запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей глав экстремистских и террористических организаций и их структурных подразделений, членов, и других лиц, причастных к деятельности этих организаций. Речь идет и о тех, кто «предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь». Отдельное возмущение у наблюдателей и ряда депутатов Госдумы вызвали «сроки давности», прописанные в инициативе. Так лишение пассивного избирательного права на пять лет коснется тех, кто руководил организацией в течение трех лет до ее запрета судом. Ограничения на три года вводятся для тех, кто «участвовал» или был «причастным к ее деятельности» за год до запрета и после него.

30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального* в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать штабы, а также ФБК** экстремистскими организациями. Сеть штабов уже официально распущена.

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.