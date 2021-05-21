Юрию Дмитриеву присудили Премию свободы имени Сахарова

Норвежский Хельсинкский комитет присудил Премию свободы имени Сахарова историку Юрию Дмитриеву.

«Юрий Дмитриев известен своей работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч человек были застрелены без суда и следствия и похоронены в братских могилах. «Дмитриев опознал их и вернул им достоинство», — сказал генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Гейр Хённеланд, объясняя причину присуждения награды.

«Работа Дмитриева считается нынешним российским правительством настолько опасной, что против него сфабрикованы обвинения в педофилии и сексуальном насилии. Недавно его приговорили к 13 годам лишения свободы, — отмечается на сайте организации. — Миллионы были убиты во время советского террора, но жертвы этих злодеяний и их живые родственники так и не получили реального правосудия. Дмитриев в настоящее время отбывает тюремный срок и считается политическим заключенным».

21 мая исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. В связи с текущими ограничениями, связанными с Covid-19, церемония награждения состоится 29 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

Юрий Дмитриев — глава карельского отделения «Мемориала»*. Он открыл массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох. Его преследование началось в 2016 году с обвинений в том, что он фотографировал обнаженной свою приемную несовершеннолетнюю дочь. Историк объяснял, что делал это для наблюдений за развитием ребенка по совету педиатров (они подтвердили это в суде). В 2017 году ему также предъявили обвинения в хранении оружия, а спустя год назначили по этому делу 2,5 года ограничения свободы, а по делу о фотографиях оправдали. Через несколько месяцев оправдательный приговор был отменен, а позже Верховный суд дал историку 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях.



В феврале 2021 года издание «Проект» сообщало, что за преследованием историка может стоять бывший генерал ФСБ и помощник Владимира Путина Анатолий Серышев. В 2016 году «Мемориал»* опубликовал список сотрудников НКВД, участвовавших в расстрелах узников ГУЛАГа, и в их числе оказался его возможный родственник, чекист Василий Михайлович Серышев.



*«Мемориал» — входит в список организаций, выполняющих функции иностранного агента.