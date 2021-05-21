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Госдума рассмотрит законопроект о требовании к крупным IT-компаниям открывать представительства в России

21.05.2021

Владельцев крупных иностранных IT-компаний могут обязать открывать филиалы в России — законопроект об этом внесли в Госудму. Ранее его анонсировал глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В случае принятия закона, если компания откажется открывать российское отделение, ей запретят принимать платежи и распространять рекламу. Кроме того, она не сможет собирать и передавать за границу данные. Возможны замедление трафика или блокировка ресурса.

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