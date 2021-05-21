Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил против анонимности в интернете, так как она «провоцирует беззаконие».

«Интернет спасает жизни, он спасает людей, он дает знания, он хранит знания всего человечества, он делает эти знания доступными. Но одновременно с этим интернет убивает, интернет пропагандирует, пытается пропагандировать терроризм, педофилию и другие страшные преступности, — цитирует Znak.com выступление Пескова перед школьниками и студентами на марафоне «Новое знание». — Интернет — питательная среда для фейков, потому что первое — ноль ответственность, второе — анонимность. Вообще анонимность провоцирует беззаконие».

Ранее, после стрельбы в казанской школе, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо обсудить запрет на анонимность в интернете, чтобы ограничить пропаганду насилия: «Новые технологии, доступный всем интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни».

