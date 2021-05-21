В Новосибирске краеведа проверяют из-за колонки о Дне Победы

Новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызвали к следователям из-за его авторской колонки на местном портале НГС о праздновании Дня Победы. Его пригласили в отдел «по особо важным делам» на беседу.

«Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье. Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела. Но объяснение мы перенесли на среду, на утро. Ну раз проверка — будем проверяться», — рассказал Поздняков.

Проверку проводят по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Следователи заподозрили в тексте «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». По этой статье УК грозит наказание до трех лет лишения свободы.

В своей колонке «Российское «Можем повторить» — это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу» Поздняков объяснял, почему не любит парады Победы и не разрешает одевать своего ребенка в гимнастерку: «Страну надо лечить от псевдопатриотического бреда. Помимо того, что он мало чем обоснован, он просто опасен. Я запрещаю воспитателям переодевать моего ребенка в какие-то гимнастерки и играть в войну, потому что, вообще-то говоря, солдатами не рождаются — солдатами умирают. Я не хочу, чтобы из моего ребенка делали солдата. Эта победа, как сказано в марше, со слезами на глазах — из чего здесь делать праздник? Его в миноре надо отмечать, а не устраивать ежегодное шоу», — писал колумнист.