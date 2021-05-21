В Пермском крае лицеист напал на учителя с ножом

UPD: СК позбудилуголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ведомстве уточнили, что нападавшему лицеисту 16 лет.

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В городе Березники Пермского края учащийся лицея № 1 напал на учителя с ножом. Пострадавшая учительница физики госпитализирована. Нападавший задержан.

Источники 59.ru в больнице сообщают, что у преподавателя множественные ножевые ранения шеи и плеча, ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил «оперативно подключиться всем профильным ведомствам к установлению обстоятельств совершения противоправных действий». Он также распорядился направить за пострадавшей вертолет для ее транспортировки в Пермь, в краевую клиническую больницу.