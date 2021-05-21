Вступило в силу перемирие между Израилем и сектором Газа

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Ранее правительство Израиля приняло решение о перемирии и отметило, что в ходе 11-дневной кампании Израиль добился «огромных достижений», передает «Би-би-си».

«Я приветствую прекращения огня между Газой и Израилем после 11 дней боевых действий и призываю все стороны соблюдать прекращение огня», — сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Президент США Джо Байден заявил, что поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за решение о перемирии. Он отметил, что США будут работать с ООН для обеспечения срочной гуманитарной помощи сектору Газа.

За время боевых действий, по данным палестинской стороны, в секторе погибли по меньшей мере 232 мирных жителя, около 100 из них — женщины и дети. Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок. В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей.