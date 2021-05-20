От сотрудницы «Дождя» угрозами требуют перестать заниматься темой Кавказа

Как говорится на сайте телеканала, «Дождь» просит возбудить дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием. Анонимная угроза Фиминой пришла в мессенджере с неизвестного номера. «Если не прекратишь ковыряться в Кавказе — пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем», — было написано в сообщении.
Несколькими часами ранее Фимина опубликовала в соцсети «ВКонтакте» пост о поиске героев для сюжета об отношениях дочерей и отцов на Кавказе. До этого она принимала участие в создании сюжета о многоженстве в южных республиках. Помимо заявления от редакции, журналистка также самостоятельно обратится в правоохранительные органы.
В заявлении в СК говорится, что сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью сотрудницы телеканала, а под словами об Эстемировой, вероятно, подразумевается Наталья Эстемирова, убитая в Чечне в 2009 году. Правозащитница работала в региональном представительстве центра «Мемориал»* и регулярно получала угрозы, в том числе, по ее словам, от руководства республики. Убийство Натальи Эстемировой до сих пор не раскрыто, новой информации по ее делу нет с 2013 года.
19 мая бизнесмен Евгений Пригожин назвал журналистку «Медузы»** Лилию Яппарову «врагом народа» и заговорил о расстрелах в СССР из-за ее вопросов о съемках фильма «Турист». В фильме идет речь о российских военных в Центрально-Африканской республике, издание утверждает, что бизнесмен спонсировал этот фильм.
«Гражданка Яппарова, в советское время были враги народа. Их расстреливали. Вы относитесь к подобной категории. <…> Не забудьте, гражданка Яппарова, что вы — иноагент и вражеский рупор», — говорится в сообщении Пригожина, опубликованном его пресс-службой.
* «Мемориал» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
** «Медуза» — внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.