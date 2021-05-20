Фигурант «дворцового дела» получил четыре года колонии

Фигурант дела о насилии над полицейским на митинге 23 января Евгений Есенов проведет четыре года в колонии по делу о насилии над полицейским. На данный момент это самый большой срок по «дворцовому делу».

Решение вынес Тверской районный суд Москвы. По сообщению пресс-службы суда, Есенова признали виновным в том, что он во время акции протеста несколько раз ударил сотрудника полиции по голове. Обвинение требовало для него пять лет колонии.

Мужчина признал вину, сообщив при этом, что не поддерживает взгляды организаторов митинга и не принимал участия в акции, а отмечал день рождения в кафе. Ранее родственница Есенова также говорила, что он не участвовал в митинге 23 января.

23 января в российских городах прошли акции протеста после выхода расследования Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком. Спустя три дня Есенова и еще одного человека, Александра Мучаева, задержали. Всего по России после митингов 23 и 31 января завели минимум 90 уголовных дел.