Зою Светову не включили в состав ОНК Москвы

Правозщитница Зоя Светова не вошла в состав ОНК Москвы. Также туда не включили ее коллегу Евгения Еникеева.

Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович, которую ранее исключили из наблюдательной комиссии. Новыми членами ОНК Москвы стали глава российского Красного Креста Павел Савчук и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, еще одно место осталось свободным.

Ранее Светову рекомендовала включить в состав ОНК Общественная палата Москвы. В разговоре с «Открытыми медиа» Светова назвала игнорирование этой рекомендации скандалом и отметила, что не знает, чтобы назначенные в новый состав ОНК имели отношение к правозащите. Зоя Светова отметила, что одно место осталось вакантным и она считает, что Общественная палата Москвы продолжит бороться за ее кандидатуру.

Ранее в апреле из ОНК Москвы исключили Марину Литвинович, мотивировав это тем, что она якобы разглашала данные следствия. Защитница считает, что реальной причиной стал рассказ СМИ об очной ставке Любови Соболь с потерпевшей по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Кудрявцева.