Навальный завершил выход из голодовки

Выход Алексея Навального из голодовки завершился. Пост об этом появился на странице политика в Instagram.

Там говорится, что голодовка продолжалась 23 дня, и на возвращение к обычному режиму питания ушло почти столько же времени. «Когда я начал из голодовки выходить, я точно знал, что буду делать 16 мая утром. И в ежедневник себе сразу написал: «Очень хороший день. Хлеб, масло, кофе. Первый раз за 46 дней», — написал Навальный. «Я открыл окно <...>, заварил кофе, намазал маслом кусок белого хлеба. Сел на нары. Откусил и отпил из кружки. Говорю вам: если бы существовал прибор, замеряющий счастье, то никакой олигарх, завтракающий на яхте, ни один посетитель мишленовского ресторана не испытал и 1/10 того полного счастья, что было у меня», — добавил он.

Сегодня глава ФСИН Александр Калашников рассказал, что здоровье Навального после голодовки восстановилось, вес оппозиционера достиг 82 килограммов. Политик держал голодовку с 31 марта по 23 апреля и прекратил ее после того, как об этом попросили его гражданские врачи.

Оппозиционер начал акцию, требуя оказать ему медицинскую помощь. В колонии у него начались проблемы со здоровьем. 19 апреля политика перевели в стационар тюремной больницы.