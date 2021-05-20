Член ОНК поддержала инициативу о замене трудовых мигрантов осужденными

Инициатива ФСИН привлекать осужденных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты, будет способствовать исправлению преступников, считает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

«Инициативу поддерживаем, она имеет важное значение для пребывающих в местах лишения свободы. Это предложение ни в коем случае нельзя сравнивать с ГУЛАГом, как это иногда делают. Сейчас есть возможность создать нормальные условия труда для осужденных граждан. За этим будет следить ФСИН, кроме этого мы тоже будет наставить на создании механизма, который бы позволил и нам осуществлять контроль для соблюдения нормальных условий труда для заключенных», — сказала она в беседе с ТАСС.

Дружинина отметила, что из полученных денег осужденные могут выплачивать штрафы или суммы исков, если такое предусмотрено их приговором.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников заявил, что сейчас на замену тюремного срока принудительными работами в России претендуют 188 тыс. заключенных, и их можно было бы направлять на работы в сферы, в которых обычно трудятся мигранты. Он отдельно подчеркнул, что это будут «достойные условия» и «не ГУЛАГ». До этого чиновники неоднократно заявляли о нехватке рабочей силы в России, так как с начала пандемии в стране резко сократилась численность трудовых мигрантов.