Москва рассматривает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

В документе на официальном портале правовой информации говорится, что эвакуировать будут тех, кто выразит такое желание. Их будут доставлять в Москву. МИДу, СВР и МЧС поручено определить конкретные сроки и формат эвакуации с учетом развития событий.
Боевые действия между Израилем и сектором Газа начали 11 мая. В результате взаимных обстрелов по последним данным погибли более 200 палестинцев и 12 израильтян.
«Би-би-си» пишет, что сегодня один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил о возможности достичь перемирия в ближайшие день-два. Официальной реакции Израиля на эти слова пока не поступало. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция продолжится, пока израильтяне не будут в полной безопасности. Накануне стало известно о начале обстрелов израильской территории со стороны Ливана.