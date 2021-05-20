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Москва рассматривает возможность эвакуации россиян из сектора Газа

20.05.2021

Власти России предусмотрят возможность эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа. Такое поручение дал Владимир Путин. 

В документе на официальном портале правовой информации говорится, что эвакуировать будут тех, кто выразит такое желание. Их будут доставлять в Москву. МИДу, СВР и МЧС поручено определить конкретные сроки и формат эвакуации с учетом развития событий. 

Боевые действия между Израилем и сектором Газа начали 11 мая. В результате взаимных обстрелов по последним данным погибли более 200 палестинцев и 12 израильтян.

«Би-би-си» пишет, что сегодня один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил о возможности достичь перемирия в ближайшие день-два. Официальной реакции Израиля на эти слова пока не поступало. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция продолжится, пока израильтяне не будут в полной безопасности. Накануне стало известно о начале обстрелов израильской территории со стороны Ливана.

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