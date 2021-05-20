Зеленский: «У меня нет времени думать о Путине»

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос польского журналиста, сказал, что он не думает о российском коллеге Владимире Путина, а озабочен окончанием войны.

«У меня нет времени думать о президенте Путине, я думаю только про встречу в том или ином формате, которые могут привести к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам, которые могут привести к обострению. Если говорить лозунгами, мы будем увеличивать возможность эскалации, и, если так произойдет, я этого себе не прощу. Сначала надо завершить войну, а потом я скажу, что и про кого думаю», — цитирует Зеленского УНИАН.

Ранее на пресс-конференции от Зеленского стало известно, что Украина и Россия ведут переговоры о встрече президентов двух стран. Также Зеленский сообщил, что представит на суд общественности план по прекращению войны и возврату территорий Донбасса.