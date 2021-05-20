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Федерация мигрантов выступила против предложения ФСИН привлекать на работу заключенных

20.05.2021

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал заявление директора ФСИН использовать заключенных там, где трудятся иностранные рабочие. 

По мнению главы ФМР, которого цитирует «Подъем», более реалистичным будет «отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН». 

«Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют и им есть, где спать. Зачем им работать?» — заявил глава Федерации мигрантов. Кроме того, по его мнению, идею директора ФСИН не оценят россияне.  «Кто их [заключенных] должен выучить? Мигранты — каждый на своем месте — достаточно квалифицированы. То есть, ФСИН тогда должна как-то упорядочить всех заключенных, понять, кто из них каменщик, кто штукатур, кто плотник».

Ранее глава ФСИН Калашников заявил, что сейчас на замену тюремного срока принудительными работами в России претендуют 188 тыс. заключенных, и их можно было бы направлять на работы в сферы, в которых обычно трудятся мигранты. Он отдельно подчеркнул, что это будут «достойные условия» и «не ГУЛАГ». До этого чиновники неоднократно заявляли о нехватке рабочей силы в России, так как с начала пандемии в стране резко сократилась численность трудовых мигрантов.

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