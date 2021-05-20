Федерация мигрантов выступила против предложения ФСИН привлекать на работу заключенных

По мнению главы ФМР, которого цитирует «Подъем», более реалистичным будет «отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН».
«Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют и им есть, где спать. Зачем им работать?» — заявил глава Федерации мигрантов. Кроме того, по его мнению, идею директора ФСИН не оценят россияне. «Кто их [заключенных] должен выучить? Мигранты — каждый на своем месте — достаточно квалифицированы. То есть, ФСИН тогда должна как-то упорядочить всех заключенных, понять, кто из них каменщик, кто штукатур, кто плотник».
Ранее глава ФСИН Калашников заявил, что сейчас на замену тюремного срока принудительными работами в России претендуют 188 тыс. заключенных, и их можно было бы направлять на работы в сферы, в которых обычно трудятся мигранты. Он отдельно подчеркнул, что это будут «достойные условия» и «не ГУЛАГ». До этого чиновники неоднократно заявляли о нехватке рабочей силы в России, так как с начала пандемии в стране резко сократилась численность трудовых мигрантов.