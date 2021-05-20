Зеленский анонсировал референдум по решению проблемы Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представит на суд общественности план по прекращению войны и возврату территорий Донбасса. Об этом он сказал на пресс-конференции, говоря о возможном изменении Конституции и референдумах, передает «Громадское» «Изменения в Конституцию может инициировать и президент. К референдумам я бы относился очень-очень осторожно <…> Что касается государственных референдумов, это должен быть главный вопрос, который стоит сегодня. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. И уверен, что через некоторое время — у нас есть несколько планов по прекращению войны и возврату территорий и людей — мы представим на суд общественности один из этих планов», — сказал президент Украины.

По его словам, «решение вопроса войны, деоккупация наших территорий — остается приоритетным вопросом». Из-за COVID-19 усложнились условия для встречи лидеров в «Нормандском формате». Поэтому здесь нет продвижения вперед <…> Далее будем идти в нескольких направлениях, в частности, в «Нормандском формате». У меня была встреча с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Считаю, что они должны поддерживать нас сильнее. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», — отметил Зеленский.

На пресс-конференции он также сообщил, что идет работа по организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Это подтвердили в Кремле.