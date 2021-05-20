Москва и Киев ведут переговоры о встрече Путина и Зеленского

Офис президента Украины начал переговоры с Москвой об организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом заявил на пресс-конференции украинский лидер. Зеленский считает, что его встреча с Путиным должна состояться либо на Донбассе, либо на нейтральной территории. Он напомнил, что предложил встретиться в любом месте на Донбассе: «А президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и РФ».

В Кремле информацию о подготовке саммита подтвердили РБК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак, замглавы администрации президента принимает участие в переговорах. «Есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет не просто. Пока наброски такими широкими мазками», — сказал Песков. По его словам, это «гипотетический набросок к гипотетической встречи», определенной даты нет.