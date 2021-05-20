Москва и Киев ведут переговоры о встрече Путина и Зеленского

Офис президента Украины начал переговоры с Москвой об организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом заявил на пресс-конференции украинский лидер. Зеленский считает, что его встреча с Путиным должна состояться либо на Донбассе, либо на нейтральной территории. Он напомнил, что предложил встретиться в любом месте на Донбассе: «А президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и РФ».
В Кремле информацию о подготовке саммита подтвердили РБК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак, замглавы администрации президента принимает участие в переговорах. «Есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет не просто. Пока наброски такими широкими мазками», — сказал Песков. По его словам, это «гипотетический набросок к гипотетической встречи», определенной даты нет.20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Президент России через два дня обвинил Киев в разрушении отношений с Москвой. Он приветствовал желание Зеленского начать их восстановление, но задался вопросом: «Что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время». 28 апреля в интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский отметил, что оптимальным местом для встречи с Путиным мог бы стать Ватикан, так как является идеальной площадкой для диалога о мире.