Депутат ЗС Петербурга Борис Вишневский намерен баллотироваться в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский намерен участвовать в выборах в Госдуму, выдвигаться он будет от партии «Яблоко». Свою кандидатуру он выставит и на местных выборах.

«Вы, так же, как и я, видите, что обстановка в стране ухудшается с колоссальной скоростью. Почти каждый день — новые безумные законодательные запреты и уголовные дела против несогласных с властью. Тьма, очевидно, сгущается. Поэтому я выдвигаюсь также в Государственную Думу», — написал он в Facebook.

По словам Вишневского, его деятельность и политическая позиция «сильнейшим образом раздражают власть — как городскую, так и федеральную», поэтому она «сделает все, чтобы противодействовать» ему на выборах. Поэтому он призвал сторонников записаться в его команду и помочь в финансировании необходимых расходов на изготовление и распространение материалов.