Мосгордума продлила полномочия умершему депутату, чтобы отложить довыборы в округе Яшина и Рыжкова

По ее словам, чтобы оттянуть назначение довыборов, Мосгордума на 1,5 месяца продлила полномочия умершего летом 2020 года депутата от КПРФ Николая Губенко. Юрист Алексей Рыбин, который представляет Русакову в суде, рассказал журналистам, что постановление о прекращении полномочий депутата было принято только 30 сентября, причем в нем было указано, что оно вступает в силу в этот день, а не с момента смерти депутата. Рыбин отметил, что это решение обжаловали и в прошлом году, но тогда Тверской суд Москвы отказался его рассматривать. Позже отказ отменил вышестоящий суд.
В жалобе Русаковой говорится, что она намерена участвовать в довыборах, но отсрочка сократила время действия мандата, который она получила бы в случае победы на голосовании, кроме того, оказалось, что жители округа год оставались без представительства.
Ранее замглавы Мосгордумы Дмитрий Реут заявил, что довыборы по 37 округу пройдут в Единый день голосования в сентябре. Автор жалобы считает, что они должны были состояться раньше, так как Губенко скончался 16 августа 2020 года и по закону довыборы в этом случае должны пройти в течение года. Итоговая дата голосования до сих пор не назначена.
В движении «Голос» говорят, что в России достаточно редко подгоняют сроки довыборов под единый день голосования. Эксперты отмечают, что проведение довыборов в Единый день голосования удобно организаторам, кроме того, к этой дате организуют онлайн-голосование, которое вызывает много вопросов. После выборов в Мосгордуму в 2019 году, пишут «ОМ», именно онлайн-голосование обеспечило победу кандидату от власти и проигрыш Романа Юнемана, который потом доказывал в суде непрозрачность этой процедуры.
В 37 округе Москвы собираются баллотироваться оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Рыжков.