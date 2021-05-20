В уголовном деле Ивана Павлова нашли нарушения

Так, нарушения нашли в самом факте уголовного преследования юриста и в процедуре следственных действий, причем некоторые из них уже обжаловали в суде. Один из защитников Павлова Александр Мелешко сообщил изданию, что в санкции суда на обыски в гостиничном номере адвоката и в его доме не было указаний, что конкретно нужно искать и изымать. В результате силовики забирали, в том числе, документы, составляющие адвокатскую тайну и не имеющие отношения к расследованию. Также, по словам Мелешко, комиссия сомневается в обоснованности самого преследования. Ивана Павлова подозревают в разглашении данных следствия по делу о госизмене бывшего журналиста «Ведомостей» Ивана Сафронова, тогда как адвокаты считают, что Павлов не разглашал информацию, а информировал о нарушениях в деле.
Как только комиссия подготовит мотивированное решение, защитники Павлова передадут его следователям СКР, ведущим его дело. Документ не имеет юридической силы, обязательной для следствия, но отражает позицию адвокатского сообщества.
Мелешко также рассказал журналистам, что Иван Павлов, несмотря на ограничения, наложенные судом (запрет определенных действий, в том числе на пользование интернетом и телефоном), продолжает работать адвокатом. Как отмечает юрист, суд указал, что Павлову нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу, при этом не уточнил их список. «В нем теоретически может оказаться кто угодно, включая даже самого подзащитного Ивана Павлова Ивана Сафронова», — пишет «Ъ».
Мелешко добавил, что с него как с адвоката Павлова взяли подписку о неразглашении, при этом отметил невысокую активность следствия по делу и то, что все действия сотрудников СК обжалованы.
Обыски у Ивана Павлова и ряда его коллег прошли 30 апреля, следствие подозревает главу «Команды 29» в разглашении данных по делу Ивана Сафронова. Сам Павлов называл преследование связанным с его профессиональной деятельностью и называл возможным заказчиком дела следователя ФСБ Александра Чабана, который работает по делу Сафронова. Ранее сообщалось об угрозах Чабана юристу.