«Медузу»* признали иноагентом из-за доноса бывшего члена ОНК

Заявление в Роскомнадзор от бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова стало поводом для включения издания «Медуза»* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По словам юриста Анастасии Бураковой, Ионов написал в ведомство 20 страниц текста.

По данным открытых источников, Ионов является президентом Антиглобалисткого движения России, членом Общественного совета при УВД по ЦАО Москвы, президиума организации «Офицеры России», координационного совета движения «Антимайдан». Ранее он входил в ОНК Москвы.

В своем заявлении он указал, что «Медуза»* в своих публикациях неоднократно ссылалась на СМИ, организации и физических лиц, признанных в России иноагентами. При этом в этих заметках критиковалась работа правоохранительных органов, рассказывалось о деятельности оппозиционных движений и анализировались политические судебные разбирательства. Кроме того, «Медуза»* публиковала интервью в иноагентами, «которые имеют негативную тональность по отношению к действующей власти».

Ионов также сообщил, что издание «финансируется на гранты как минимум двумя иностранными НКО: SIDA и OAK Foundation», а в 2019 выиграло латвийский государственный тендер на рекламу туризма, получив €74,3 тыс.

«Открытым медиа» Ионов подтвердил, что поводом для его обращения стали «преследования российских СМИ и правозащитников в странах Прибалтики и Европы», а также публикациями «Медузы»* о самом Ионове, которые «не соответствует действительности».

«Ни Роскомнадзор, который получил донос и отправил в Минюст, ни сам Минюст, когда принимал решение, собственной проверки не проводили. Ссылаются друг на друга, а в итоге «проверяющим» оказывается Ионов», — отмечает Буракова.

*«Медуза» — включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

