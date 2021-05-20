Отказ Белого дома от санкций против оператора «Северного потока-2» вызвало возмущение Конгрессе США

После решения администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения новых санкций против оператора «Северного потока-2» представители Республиканской партии обвинили Белый дом в попытке подарить Кремлю «крупнейшую политическую победу», а демократы призвали администрацию немедленно пересмотреть это решение. Об этом пишет «Би-би-си».

«Возмутительно, но, вопреки законам США, администрация Байдена активно помогает Путину достроить его трубопровод», — написал в Twitter сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, есть все основания считать, что сейчас в Белом доме находится «самая пророссийская администрация».

В среду вечером, уже после начала встречи госсекретаря Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Госдепартамент выпустил официальное заявление, сообщив, что администрация президента приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига.

«Госдепартамент подал в Конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток 2», включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям», — говорится в заявлении Блинкена, но отмечается, что в национальных интересах США было решено «приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, Варнига и корпоративных работников компании».