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Сорванная фотовыставка к юбилею Сахарова пройдет в офисе «Яблока»

20.05.2021

Фотовыставка к 100-летию Андрея Сахарова, которую планировалось провести на Чистопрудном бульваре Москвы, пройдет в офисе партии «Яблоко». Ранее столичная мэрия отказалась предоставлять организаторам площадку. 

Изначально выставка Сахаровского центра* «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» должна была открыться 21 мая на бульваре в центре столицы. Организаторы говорили, что поначалу мэрия согласилась предоставить для нее фотоконструктивы, но затем резко прислала отказ, заявив, что «контент не согласован». В личной беседе чиновники заявили, что конструкции нужны к мероприятию в честь Дня победы. 

Теперь фотографии Сахарова выставят в центральном офисе «Яблока» на Пятницкой улице. В сообщении пресс-службы партии отмечается, что «Яблоко» готовило свою экспозицию, но после известия об отмене выставки Сахаровского центра* согласилось выставить его работы у себя. Экспозиция будет работать ежедневно до 4 июня. 

Кроме того, на YouTube-канале партии 21 мая откроется Zoom-марафон, посвященный столетию Сахарова. Выставку, посвященную ученому и правозащитнику, откроют и в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

*Сахаровский центр — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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