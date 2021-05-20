Сорванная фотовыставка к юбилею Сахарова пройдет в офисе «Яблока»

Изначально выставка Сахаровского центра* «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» должна была открыться 21 мая на бульваре в центре столицы. Организаторы говорили, что поначалу мэрия согласилась предоставить для нее фотоконструктивы, но затем резко прислала отказ, заявив, что «контент не согласован». В личной беседе чиновники заявили, что конструкции нужны к мероприятию в честь Дня победы.
Теперь фотографии Сахарова выставят в центральном офисе «Яблока» на Пятницкой улице. В сообщении пресс-службы партии отмечается, что «Яблоко» готовило свою экспозицию, но после известия об отмене выставки Сахаровского центра* согласилось выставить его работы у себя. Экспозиция будет работать ежедневно до 4 июня.
Кроме того, на YouTube-канале партии 21 мая откроется Zoom-марафон, посвященный столетию Сахарова. Выставку, посвященную ученому и правозащитнику, откроют и в Ельцин-центре в Екатеринбурге.
*Сахаровский центр — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.