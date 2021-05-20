«Это будет не ГУЛАГ»: глава ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

По словам Калашникова, которого цитирует ТАСС, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». Он пообещал, что заключенным обеспечат достойную зарплату, а жить они будут либо в общежитии либо снимать квартиры. По мнению Калашникова, таким образом удастся решить проблему нехватки рабочей силы и одновременно обеспечить социализацию заключенных.
Директор ФСИН отметил, что из 483 тыс. человек, отбывающих наказание, право на замену его принудительными работами есть у 188 тыс. В частности, по его словам, рассматривается вариант создания исправительного центра в Сибири, в котором заключенные занимались бы восстановлением леса, пострадавшего от природных пожаров.
«Это будет перспективное направление для трудоустройства и занятости нашего спецконтингента. А в последующем, когда у них появится возможность выйти на свободу, у них будет возможность трудиться, потому что они знают эту работу», — сказал Калашников.
Ранее ФСИН предлагала направлять заключенных на работы на БАМ, а «Норникель», по словам Калашникова, предложил задействовать их для работ в Норильске. Кроме того, с весны 2020 года осужденных трудоустраивает Сбербанк. Те, кому заменили срок на исправительные работы, могут жить в исправительных центрах и работать в офисе банка с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним системам учреждения. Ранее ФСИН сообщала, что может привлечь осужденных к очистке арктической зоны в Красноярском крае.
Что касается нехватки рабочей силы, эта проблема стала заметной с началом пандемии. К концу 2020 года количество трудовых мигрантов в России снизилось в 1,5 раза.