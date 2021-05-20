Глава ФСИН заявил о восстановлении здоровья Навального после голодовки

Здоровье Алексея Навального восстановилось после голодовки, заявил директор ФСИН Александр Калашников — по его словам, политик имеет возможность общаться с семьей.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82», — цитирует Калашникова ТАСС.

Навальный прекратил голодовку 23 апреля. Ее он объявил в покровской колонии 31 марта, требуя допустить к нему гражданских врачей. В этом его поддержали руководство США и ЕС, многие общественные организации, правозащитники, политики, деятели культуры. Позже его перевезли в тюремную больницу во владимирской колонии. 20 апреля политика обследовали медики из гражданской больницы во Владимире. 21 числа по всей стране прошли массовые акции в его поддержку, на которые вышли десятки тысяч людей.