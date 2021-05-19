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«Новую газету» оштрафовали за статью о подготовке провокаций на акциях протеста

19.05.2021

Суд оштрафовал «Новую газету» за материал о подготовке провокаций на митингах в поддержку Алексея Навального. Статья была удалена в день публикации по требованию Роскомнадзора. 

Как пишет «Новая», сумма штрафа составила 200 тыс. рублей по статье о распространении заведомо ложной информации. Еще 60 тыс. рублей штрафа должен заплатить главный редактор издания Дмитрий Муратов.

В материале шла речь о том, что студентам московских вузов предложили за плату устраивать провокации на акциях протеста в январе 2021 года. Подготовка провокаторов должна была проходить в санатории «Горизонт» в Подмосковье, они должны были демонстрировать «агрессию со стороны протестующих». Прокуратура заявила, что не смогла подтвердить эти сведения. «Новая газета» отмечала, что правоохранительные органы не обращались в редакцию за данными для проверки.

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