На фоне обвала биткоина прекратила работу одна из крупнейших криптобирж

Биржа криптовалют CoinBase остановила работу на фоне крупного обвала стоимости биткоина. Она занимает второе место по объему торгов в мире.

По сообщению Finanz, сайт и приложение CoinBase частично отключены, об этом сообщается на ее портале. Администрация площадки уверяет, что средства клиентов в сохранности, при этом вывод одной из самых популярных криптовалют, Ethereum, осуществляется с задержками.

Finanz отмечает, что проблемы начались после того, как курс биткоина упал на 25%, а инвесторы начали массово заводить дешевеющую криптовалюту на биржу, чтобы продать ее.

CoimBase занимает второе место в мире по объему торгов, ее оборот составляет $7,5 млрд.

По данным сайта CoinMarketCap, на 17:35 МСК биткоин подешевел на 18,06% до $35,2 тыс. Стоимость Ethereum снизилась на 25,4% до $2,4 тыс. За неделю биткоин потерял 38,3%. Эксперты сообщают о том, что продажи цифровых валют «приобрели панический характер» и связывают происходящее с запретом Народного банка Китая использовать токены для оплаты товаров и услуг. Издание пишет, что в последние сутки на рынок для продажи поступило 23 тыс. биткоинов. На крупнейшей бирже Binance за 48 часов разместили 35 тыс. монет, что стало рекордом за все время торгов.