Главный редактор «Ведомостей» покидает пост

Андрей Шмаров покидает пост главного редактора газеты «Ведомости». 19 мая — его последний день в должности. На сайте «Ведомостей» сообщается, что решение о прекращении трудового договора Шмарова принято по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного редактора газеты с 20 мая назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя гендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа». В этой должности она курировала вопросы редакционного развития. Ранее Казьмина работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «КоммерсантЪ», а также заместителем главного редактора Forbes Russia.

Шмаров стал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» весной 2020 года, через несколько дней после того, как предыдущие владельцы объявили, что предварительно договорились о продаже газеты. Конфликт с журналистами у нового руководителя начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он самостоятельно изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Из-за несогласия с новым руководителем редакцию покинули многие журналисты, включая пятерых заместителей главреда. Они основали новое издание — VTimes, которое Минюст внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.