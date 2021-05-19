Байден в беседе с Нетаньяху: сегодня ожидаю значительной деэскалации конфликта с сектором Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что сегодня ожидает значительной деэскалации конфликта с сектором Газа на пути к прекращению огня. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Politico сообщает, что в результате ударов со стороны Израиля в секторе Газа за сутки погибли минимум шесть человек, утром ракетами был разрушен жилой дом. Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по сети туннелей боевиков ХАМАС в городах Хан-Юнис и Рафах, поразив 40 целей. Издание отмечает, что в секторе Газа закачиваются медицинские принадлежности, вода и топливо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможности дальнейшей эскалации, при этом выразив надежду на быстрое восстановление спокойствия.

Politico сообщает, что обстрелы сегодня происходят также со стороны Ливана, ракеты запустили по территории Израиля. По данным ТАСС, Израиль открыл ответный огонь по окрестностям трех приграничных населенных пунктов Ливана. Истребители и беспилотники патрулируют этот район.

Кроме того, сегодня МИД Израиля опроверг сообщения о том, что препятствует доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. На странице ведомства в Twitter говорится, что во время прохождения груза из Иордании район обстреляли из минометов боевики ХАМАС. Утверждается, что такой же случай произошел днем ранее, когда была сорвана доставка гумпомощи и медоборудования в сектор Газа.