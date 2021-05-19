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Конституционный суд вступился за участников одиночных пикетов

19.05.2021

Признание одиночных пикетов публичными мероприятиями противоречит Основному закону, счел Конституционный суд.

О решении КС сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на юриста Института права и публичной политики Вадима Даньшова. Суд рассматривал практику, при которой суды признают несколько одиночных пикетов публичным мероприятием, если они объединены «единым замыслом и общей организацией». Также не соответствующим Конституции признано требование подавать уведомления властям о планах провести одиночный пикет. 

Постановление вынесли после жалобы эко-активистки из Казани Ирины Никифоровой, на которую в 2020 году завели дело об организации несанкционированного публичного мероприятия. До этого она выступала против строительства мусоросжигательного завода и в соцсетях призывала принять участие в серии одиночных пикетов. При этом девушка следила за тем, чтобы в день проводилось не больше одного пикета. На протесте нарушений не находили. 

После привлечения активистки к ответственности юристы Института права и публичной политики от ее имени подали жалобы в КС и ЕСПЧ. Теперь ее дело будет пересмотрено.

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