Николая Платошкина приговорили к условному сроку

Суд приговорил Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно за ролики на YouTube. Кроме этого, ему назначили штраф в 700 тыс. руб. Обвинение требовало отправить политолога и блогера на шесть лет в колонию.

Основателя движения «За новый социализм» признали виновным по уголовным статьям о склонении к массовым беспорядкам и о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Дела связаны с роликами, которые он публиковал на своем YouTube-канале. В СК считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Платошкин выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию, выходить на акции протеста, не нарушая карантинные запреты, и собирать наблюдателей на голосование.

В приговоре суд признал Платошкина представляющим реальную опасность, но учел в качестве смягчающих обстоятельств его возраст, наличие инвалидности, наград и тот факт, что он привлекается к уголовной ответственности впервые, передает Sota.

Платошкин — бывший работник МИД, доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений и дипломатии МосГУ. В 2019 году объявил о создании движения «За новый социализм», целью которого назвал восстановление «обновленного» социализма путем выборов.