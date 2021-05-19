В России ужесточили ответственность для журналистов за цитирование других СМИ

Как пишет ТАСС, новое правило содержится в законопроекте о маркировке анонсов зрелищных мероприятий. Сейчас редакция и ее сотрудники не несут ответственность за сведения, содержащиеся в цитате, если приводят ее в публикации дословно, независимо от того, можно ли установить главного редактора СМИ, откуда взята информация.
Первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что правило ввели, «чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ». «Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием», — сказал депутат.
«То есть, если вы процитировали какую-то информацию, а, к примеру, Роскомнадзору она не понравилась, то последний будет искать редактора источника информации. Но если он его не найдет, то накажет вас», — комментирует нововведение адвокат Калой Ахильгов.
Журналист Дмитрий Колезев считает, что законопроект «ставит под угрозу одну из основополагающих практик российских медиа — возможность ссылаться на другие СМИ, снимая с себя ответственность за распространенную информацию».
«Вероятно, это приведет к тому, что СМИ с большей осторожностью будут цитировать материалы оппозиционных или малоизвестных СМИ, а то и вовсе отказываться от таких цитат. В итоге резонансные материалы станут намного менее резонансными, оставшись в границах того СМИ, где были опубликованы изначально», — пишет он в Telegram-канале.
«Правда, совершенно непонятно, как редакторы СМИ должны исполнять этот закон. Откуда им знать, может ли редактор СМИ, на которое они хотят сослаться, быть установлен и привлечен к ответственности? Как они должны это предвидеть? Получается, что лучше вообще воздержаться от републикации каких-либо материалов чужих СМИ, за исключением самых крупных и известных», — рассуждает Колезев.
Он отмечает, что законопроект также переносит на редакторов российских СМИ ответственность за ссылки на иностранные издания: «Сейчас безопасное цитирование иностранных СМИ возможно по закону о СМИ, а будет невозможно».