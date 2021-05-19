ЕС откроет границы для привитых туристов

Евросоюз готов открыть границы для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

К такому соглашению представители стран-членов ЕС пришли в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств 25 мая. Главной темой встречи станет введение общеевропейского «прививочного паспорта» и согласование порядка въезда иностранцев в страны ЕС, отмечает Euronews. Предполагается, что запрет на туристические поездки будет снят после того, как страны-члены Евросоюза согласуют формат «прививочного паспорта».

ЕС будет принимать гостей, которые прошли полную иммунизацию с помощью одной из прививок, одобренных его собственным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Это касается вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sinopharm, пишет The New York Times.