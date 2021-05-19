Госдума ужесточила ответственность за разглашение данных о защите силовиков

Депутаты окончательно одобрили законопроект об ужесточении уголовной ответственности за разглашение данных о защите силовиков и их семей, а также за незаконное распространение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую и банковскую тайну.

Поправки не поддержала фракция КПРФ, пишет «Интерфакс». Как сообщил депутат Юрий Синельщиков, коммунисты не поддержали законопроект, так как, по их мнению, его целью является пресечение журналистских расследований с использованием источников в правоохранительных органах.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Он вводит уголовную ответственность для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к правоохранителям, сотрудникам контролирующих органов и их близким. Их будут привлекать к ответственности за разглашение такой информации независимо от мотивов. Ранее таких лиц могли привлечь к уголовной ответственности, только если они разглашали секретные данные, чтобы помешать работе охраняемых лиц. Для нарушителей предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее им полагался только штраф до 200 тыс. руб. и арест на срок до 4 месяцев.

Закон также ужесточает наказание за незаконное разглашение или использование и сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну, повышая максимальный срок принудительных работ или лишения свободы за данное правонарушение с трех до четырех лет.