В России запускают мобильную игру о политрепрессиях

В июне «ОВД-Инфо», Noesis и «Команда 29» запускают мобильную игру «Статья» о политических преследованиях в России.

«Последние месяцы показали, что фигурантом «политического» дела в России — административного или уголовного — может стать абсолютно любой человек. Именно с этим сталкивается Аня, подруга Сони, главной героини квеста «Статья». Ее преследуют по «экстремистской» статье за текст о теракте. К ней приходят с обыском, ее таскают на допросы, ей блокируют средства на счету в банке», — говорится в описании игры.

Задачей игрока станет помочь Ане советом и поддержать ее. «Вы не просто помогаете подруге, но и узнаете, как действовать, если к вам ранним утром постучались хмурые люди в форме», — отмечают авторы.