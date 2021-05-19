Отцу Ивана Жданова переквалифицировали обвинение на более тяжкое

Юрию Жданову, отцу оппозиционера Ивана Жданова, переквалифицировали обвинение на более тяжкое. Теперь ему вменяют не превышение должностных полномочий, а мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщил Иван Жданов, отметив, что отцу грозит теперь до 10 лет лишения свободы: «То есть они хотят пожилому человеку 67 лет, по сути, пожизненное лишение свободы выписать».

Юрист подчеркивает, что новых обстоятельств в деле не появилось. «Они просто переписали все то же самое, что и было и добавили слова «в корыстных целях». Какие это корыстные цели и каким образом он получил хоть какую-то выгоду — не пишут. И уже вот по новой статье предъявили обвинение», — написал Жданов-младший в Instagram.

Юрия Жданова арестовали 29 марта по делу о превышении должностных полномочий. Оно касается периода, когда Жданов был замглавы поселка Искателей в Ненецком АО. Следствие считает, что он, будучи членом жилищной комиссии, рекомендовал выделить квартиру по соцнайму одной из семей, а затем выяснилось, что она уже получала жилищную субсидию. Квартиру администрация вернула через суд.

Иван Жданов уверен, что возбуждение дела связано с его политической деятельностью как директора ФБК*, а не с нарушениями отца.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.