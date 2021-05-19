Международные адвокатские ассоциации выступили в поддержку Ивана Павлова

Пять международных адвокатских ассоциаций призвали прекратить преследование главы «Команды 29» Ивана Павлова. Совместное заявление опубликовано в Telegram-канале юриста.

Подписанты — Совет адвокатов и юридических обществ Европы, Европейская Ассоциация адвокатов за демократию и права человека (ELDH), Европейская ассоциация адвокатов по уголовным делам (ECBA), Норвежская коллегия адвокатов и Союз адвокатов Швеции. Они призывают российские власти с уважением относиться к верховенству закона.

«Меры, принятые против господина Павлова, рассматриваются российскими и международными адвокатскими сообществами как связанные с его профессиональной деятельностью - представительством интересов организации Навального. Вне зависимости от того, имело место раскрытие данных или нет, действия против господина Павлова и Команды 29 представляют собой нарушение прав на свободу слова и надлежащую уголовную процедуру», — говорится в совместном заявлении.

Авторы письма отмечают, что задержание и ограничения, наложенные на главу «Команды 29», нарушают адвокатскую независимость, Пакт ООН о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о правах человека.

30 апреля суд избрал в качестве меры пресечения Ивану Павлову запрет определенных действий, ему нельзя пользоваться средствами связи, включая интернет. Из-за ограничений, наложенных судом, Павлов не сможет выполнять свои обязанности как адвокат. Официально претензии связаны с публикацией в СМИ постановления о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о разглашении гостайны, и то, что Павлов рассказал журналистам о наличии секретного свидетеля в деле. Юрист рассказывал, что считает возможным заказчиком дела против него следователя ФСБ Александра Чабана, который работает по делу Сафронова. Ранее сообщалось об угрозах Чабана юристу.