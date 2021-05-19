Житель Бурятии получил 10 лет колонии за подготовку массового убийства в колледже

Суд Улан-Удэ приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за подготовку массового убийства в учебном заведении. Ему вынесли приговор по статьям об изготовлении и хранении взрывчатых устройств, уничтожении чужого имущества путем взрыва и приготовлению к убийству двух или более лиц.

На сайте СК Бурятии говорится, что мужчину натолкнули на мысли о массовом убийстве новости в интернете о подобных происшествиях в учебных заведениях страны. Решение было принято осенью 2018 года, а в 2019 году, сообщает СК, мужчина изготовил не менее 15 взрывных устройств и взорвал пустующий дом, проводя их испытания. Чтобы беспрепятственно попасть в выбранный колледж, мужчина «предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание». Также в СК говорят, что в ходе подготовки он купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва, а также предложил принять участие в убийстве троим своим знакомым, но получил отказ, после его задержали. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба, погибли девять человек, 23 пострадали. Стрелок, бывший выпускник этой школы, арестован. Спустя несколько дней в Благовещенске Амурской области завели уголовное дело на подростка по статье о распространении заведомо ложной информации на подростка, который угрожал повторить стрельбу в своем городе, он заявлял, что пошутил. Одновременно в Крыму завели дело против 25-летнего жителя, который сообщил о готовящемся взрыве в школе, а после задержания сказал, что хотел проверить оперативность силовиков.