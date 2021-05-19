Госдума поддержала денонсацию Договора по открытому небу

Депутаты Госдумы поддержали выход России из Договора по открытому небу. Этот документ предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Он был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Российской Федерацией 26 мая 2001 года.

Дональд Трамп еще 21 мая прошлого года заявил, что США выйдут из Договора. «Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживается договора. Поэтому, пока они не начнут этого делать, мы выйдем», — заявил тогдашний президент США.

Глава МИД Германии Хайко Маас выражал «глубокое сожаление» в связи с заявлением Трампа. Он говорил, что Германия вместе с Францией, Польшей и Великобританией неоднократно говорили США, что проблемы в отношениях с Россией «не стоят» того, чтобы выходить из договора.

«Это подарок Путину. Теперь он может отказать нашим европейским союзникам в полете на границе с Балтикой. Наши союзники полностью против действий Трампа», — писал в Twitter Джозеф Чиринчоне, президент фонда Ploughshares, занимающегося политикой в области ядерного оружия и разрешения конфликтов.

В МИД России, сообщая о начале процедур по выходу из соглашения, утверждали, что Москва «выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях», но «они не получили поддержки со стороны союзников США». Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект о расторжении Договора 11 мая 2021 года. В пояснительной записке говорится, что США «под надуманным предлогом» вышли из соглашения, и это «существенно нарушило баланс интересов государств-участников договора», в том числе из-за этого «возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации».