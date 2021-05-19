СК активизировал дело против Навального о мошенничестве с пожертвованиями

В ночь на 19 мая сотрудники полиции пришли ко всем действующим и бывшим сотрудникам признанного в России иноагентом Фонда борьбы с коррупцией*, чтобы вручить повестки с вызовом в Следственный комитет. Как сообщает директор фонда Иван Жданов, это связано с делом, возбужденным в декабре 2020 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере из‑за пожертвований ФБК*.

В СК тогда утверждали, что «для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций <…> с физических лиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований». Но Алексей Навальный «являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены».

По словам Жданова, после этого сообщения никаких действий следователи не предпринимали до сих пор: «И тут вечером вчерашнего дня кто-то в АПшке вспомнил, что такое дело существует и что надо бы хоть ради приличия что-то сделать. И по всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК*, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК*, чтобы срочно вызвать их в СК на Технический».

Следователи намерены допросить людей в качестве свидетелей.

«Два года сотрудники пытались доказывать в рамках «дела ФБК*», что донаты — это легализация украденного, для этого их вносили в фонд, а теперь будут пытаться доказывать, что донаты в фондах это то, что нужно было украсть. Понятно, что все это нацелено против Навального», — констатирует Жданов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.