Сеть Billa уходит из России

Немецкая розничная сеть Billa закрывает бизнес в России и продает свои 160 супермаркетов «Ленте». Billa работала на российском рынке 17 лет.

Как пишет «КоммерсантЪ», «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH за €215 млн. В результате, она станет второй сетью супермаркетов в Москве и Подмосковье с долей 3% рынка. Как только магазины будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Новость о продаже Billa — второе сообщение о серьезной сделке на российском рынке продуктового ритейла. 18 мая второй по выручке игрок на рынке «Магнит» объявил о покупке магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. Планируется, что магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.