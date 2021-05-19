Суд огласит приговор лидеру движения «За новый социализм» Николю Платошкину

19 мая в 13 часов Гагаринский суд Москвы огласит приговор основателю движения «За новый социализм» Николаю Платошкину — обвинение накануне запросило наказание в виде шести лет колонии.

Платошкина обвиняют по уголовным статьям о склонении к массовым беспорядкам и о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Дела связаны с роликами, которые он публиковал на своем YouTube-канале. В СК считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, пишет ТАСС. Платошкин выступал против поправок в Конституцию, призывал вести агитацию, выходить на акции протеста, не нарушая карантинные запреты, и собирать наблюдателей на голосование, сообщала «Медиазона».

Сейчас Платошкин находится под домашним арестом. Он — бывший работник МИД, доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений и дипломатии МосГУ. В 2019 году объявил о создании движения «За новый социализм», целью которого назвал восстановление «обновленного» социализма путем выборов, напоминает «ОВД-Инфо».