Стресс у россиян вызывают рост цен и низкие зарплаты

Основными причинами стресса у россиян стали инфляция и низкие зарплаты, выяснили социологи холдинга «Ромир». Об этом сообщили 62% и 56% респондентов соответственно, передает РБК. Также опрошенных беспокоят кризис в экономике (30%), рост безработицы (27%), социальное расслоение (25%).

Если в пандемийном 2020 году о стрессе говорили 79% опрошенных, то в начале 2021 года утвердительно на вопрос о стрессе ответили 55% респондентов. «Текущая реакция россиян вполне объяснима — наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», — говорит президент «Ромир» Андрей Милехин.

Как показало исследование, россияне мечтают о путешествиях, загородном доме, высокой зарплате, квартире, автомобиле и любви. Для исполнения этих желаний 37% респондентов необходимо 5 млн руб. и более. Те, кому для воплощения мечты нужно от 1 до 3 млн руб. и от 3 до 5 млн руб. распределились в равные группы по 15%. Мечты 14% опрошенных не измеряются в деньгах.