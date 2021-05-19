В Нью-Йорке возбуждено уголовное дело в отношении Trump Organization

Бывший президент США Дональд Трамп сталкивается с обвинениями в том, что Trump Organization искажала оценку недвижимости, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства. Как пишет The Independent, в Нью-Йорке генпрокуратура заявила, что расширяет гражданское расследование против бизнес-империи Трампа и «активно изучает Trump Organization в уголовной плоскости смысле»

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование больше не носит чисто гражданский характер, — говорится в заявлении Фабьена Леви, представителя прокуратуры. — Сейчас мы активно расследуем ее деятельность в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена».

В течение гражданского расследования, которое ведется с 2019 года, выяснялось, не манипулировала ли организация Трампа стоимостью собственности для обеспечения ссуд и получения экономических и налоговых льгот. The Independent отмечает, что уголовное преследование грозит Трампу дополнительной ответственностью, в то время как он продолжает говорить о перспективе вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.