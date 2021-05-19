СМИ: США откажутся от санкций против оператора «Северного потока-2»

Вашингтон откажется от санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, сообщает Axios со ссылкой на источники. Подтверждая эту информацию, собеседники Politico говорят, что Госдепартамент выступает за введение санкций против четырех судов, задействованных в строительстве газопровода, и четырех связанных с ними компаний.

Axios отмечает, что отказ от санкций против оператора «Северного потока-2» противоречит заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, сделанному во время слушания по утверждению его кандидатуры на эту должность. «Я полон решимости сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить завершение строительства «Северного потока-2», — говорил он тогда.

Этот шаг также создает странную ситуацию, в которой администрация Джо Байдена будет налагать санкции на суда, участвующие в строительстве трубопровода, но отказывается применить их против компании, фактически отвечающей за проект, отмечает издание. Источники Axios, близкие к ситуации, говорят, что в администрации Байдена считают, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, — это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. При этом Вашингтон не желает разрывать отношения с Германией из-за «Северного потока-2».

«Завершение строительства станет для президента России Владимира Путина огромной геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в Европе», — пишет издание.

Politico отмечает, что решение отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG и его генерального директора, вероятно, вызовет критику со стороны законодателей, которые рассчитывали, что компания подвергнется ограничениям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.

Неназванный представитель Госдепартамента в беседе с ТАСС заявил, что США продолжат изучать организации, участвующие в строительстве газопровода. «Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке-2», рискуют подвергнуться санкциям. Администрация Байдена дала ясно понять, что газопровод является российским геополитическим проектом, который угрожает энергетической безопасности Европы и Украины, союзников и партнеров по НАТО на восточном фланге», — сказал он, комментируя информацию СМИ.