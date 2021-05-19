Манижа вышла в финал «Евровидения»

Российская певица Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение», выступив с песней «Russian Woman». Начала свой номер певица в объемном платье из лоскутов ткани, которые для его создания прислали женщины из разных регионов России.

В первом полуфинале принимали участие представители 16 стран. В финал вместе с российской исполнительницей вышли музыканты из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Заключительный этап конкурса состоится 22 мая.

Когда 8 марта стало известно, Манижа будет представлять на «Евровидении» Россию, на нее обрушилась волна критики. В том числе, за феминизм, поддержку ЛГБТ и национальность — певица родом из Таджикистана. Манижа — посол доброй воли по делам беженцев ООН от России.